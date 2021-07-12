На Сумщине в течение недели на водоемах погибли 4 человека От жаркой погоды жители области спасаются в прохладе рек и озер. Однако нельзя забывать, что такой отдых требует крайней осторожности. Так, в течение недели на водоемах Сумщины погибло 4 человека.

Последний трагический случай зафиксирован в г. Сумы, где 18 июля из реки Псел работники КП «Сумская городская водолазно-спасательная служба» подняли на поверхность труп мужчины. Обстоятельства гибели выясняли правоохранители.

В общем, в текущем году на водных объектах Сумщины погибли 24 человека, в том числе 2 детей, из них - 18 смертей произошло уже с начала июня. Для предотвращения таких случаев спасатели еще раз подчеркивают об ответственном отношении граждан с требованиями безопасности. Купаться нужно только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Находясь на водоемах, отдыхающие должны следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации успеть вовремя оказать необходимую помощь. Ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не позволять делать это другим. Особого внимания требуют дети. Необходимо постоянно не выпускать их из поля зрения и разъяснять малышей об опасности водоемов. И главное, надо хорошо держаться на воде и детства научить этому детей, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.