В Сумах пьяный водитель перевозил детей Водителя с признаками опьянения патрульные привлекли к ответственности и за нарушение правил перевозки детей.

Водителя автомобиля Citroen Jumper патрульные остановили за нарушение ПДД на улице Псельская.

За рулем стражи порядка обнаружили 35-летнего гражданина Азербайджана. Он имел признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил и осмотр, который он прошел на месте остановки. Результат освидетельствования зафиксировал 0,43 промилле.

И самое ужасное то, что в таком состоянии водитель перевозил двух малолетних детей. Мальчики сидели на переднем сиденье. Требование об использовании детскими удерживающими системами на транспортных средствах водитель полностью проигнорировал.

Патрульные вынесли на водителя постановление по ч. 10 ст. 121 (Нарушение правил перевозки детей) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством с признаками опьянения) КоАП. От управления его отстранили.