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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Учтут ли при проектировании обустройства вокруг фонтана «Садко» интересы маломобильных групп населения?

15 июля в Сумах состоялось выездное заседание городского комитета доступности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Рассматривался вопрос дальнейших ремонтных работ территории возле фонтана «Садко». Сейчас там переоборудуют лестницы и укладывают плитку. На этой территории отсутствуют какие-либо элементы доступности для маломобильных групп граждан. Поэтому, передвижения этой территорией недоступно для части сумчан.

Представители общественных организаций лиц с инвалидностью опасаются, что новый проект также не будет учитывает потребности маломобильных сумчан, а потому инициировали рассмотрение этого вопроса на заседании комитета доступности.

Глава ОО «Рука помощи» Олег Габ напомнил о требованиях 154-го приказа Минрегиона, в частности о том, что все работы по ремонту и содержанию объектов благоустройства должны быть направлены на обеспечение и сохранение их технического и эстетического состояния, повышения эксплуатационных качеств, в том числе путем создания безопасных и благоприятных условий передвижения для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. В соответствии с п 3.7. этого же документа ВСЕ ремонтные работы должны выполняться с соблюдением требований и норм, действующих ГСН.

Представитель подрядной организации представил проект реконструкции. Отметил, что сейчас идет стадия проектирования и подтвердил наличие в проекте обустройства элементами доступности - пандусами, тактильной плиткой, информационными стелами. По его словам, проект еще окончательно не утвержден.

Впрочем, представители организаций людей с инвалидностью предлагают, как вариант, перенять опыт Харькова и обустроить лестницу у каскадного фонтана как в парке Шевченко в г. Харьков. По их мнению, применение такого опыта при реконструкции территории возле фонтана «Садко» может стать примером применения принципа универсального дизайна, который бы удовлетворил всех жителей нашего города и стал бы украшением города. На последнем фото можно увидеть, как сейчас выглядит спуск у фонтана в Харькове.

Заместитель главы городского комитета доступности, заммэра Сум Вера Мотречко отметила, что территория возле фонтана «Садко» должна быть удобной для всех и учитывать потребности всех жителей громады и пригласила продолжить этому вопросу уже в стенах городского совета с участием лично городского головы, руководителей ответственных департаментов и всех заинтересованных лиц. Предварительно эта встреча запланирована на сегодня, 16 июля, сообщают Доступные Сумы.

Фото
Общество Доступность
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