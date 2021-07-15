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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской патрульный получил медаль «За спасенную жизнь»

Медалью «За спасенную жизнь» наградили инспектора 1-й роты управления патрульной полиции в Сумской области Ивана Бурыма.

В 2017 году Иван доставал из-под поезда гражданина, который пытался покончить жизнь самоубийством, а в этом году вытащил из петли мужчину, который пытался повеситься.

Общество Награда Патрульная полиция
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