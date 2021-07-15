Сумской патрульный получил медаль «За спасенную жизнь»

В 2017 году Иван доставал из-под поезда гражданина, который пытался покончить жизнь самоубийством, а в этом году вытащил из петли мужчину, который пытался повеситься.
Как рассказал мальчик: он шел в магазин, по дороге увидел автобус, который остановился, решил посидеть в салоне и зашел внутрь....
Патрулируя улицу Степана Бандеры, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили мужчину, который сидел на обочине и покачивался....
В течение выходных (15-16 мая) патрульные проработали 400 сообщений....
29 апреля, около 5 часов утра, патрулируя Покровскую площадь, экипаж патрульных стал очевидцами драки в сквере имени Харитоненко....
На линию 102 позвонила встревоженная женщина, которая сильно волновалась за своего мужа. Заявительница рассказала, что он, придя домой, довольно странно...