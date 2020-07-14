Мэра Сум предлагают пересадить в инвалидное кресло

Об этом сообщил глава общественной организации «Рука помощи» Олег Габ, который выложил в Фейсбуке очередной шедевр от подчиненных мэра, которые делали тротуары в районе детской поликлиники на ул. Ивана Сирко без понижения для маломобильных групп. По его словам, он предлагал мэру пересесть на коляску, чтоб проехаться хоты бы по центру города. Однако тот пропустил это предложение мимо ушей. А теперь его подчиненные вытворяют такое…
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