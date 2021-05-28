В Сумах установили комендантских час для детей Сегодня, 14 июля, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за проект решения «Об ограничении пребывания детей в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах на территории Сумской городской территориальной громады».

Принятым решением запретили пребывания в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах Сумской городской территориальной громады детям в возрасте до 16 лет с 22-00 до 06-00 часов без присутствия одного из родителей или иного законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за нее персональную ответственность.

Владельцы заведений, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведений общественного питания и уполномоченные ими лица вправе в период с 22-00 до 06-00 требовать у посетителей таких заведений документы, подтверждающие достижения ими 16-летнего возраста…

В случае выявления нарушений родителей или лиц, их заменяющих, будут привлекать к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Также будет усилен контроль за запретом реализации в заведениях торговли всех форм собственности детям в возрасте до 18 лет продажи табачных изделий, пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, а также их распитие в общественных местах. В случае выявления фактов распития пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков в общественных местах, будут принимать соответствующие меры по выяснению, в каком заведении торговли было их реализовано и привлекать лиц, которые осуществили продажу несовершеннолетним и родителей детей или лиц, их заменяющих, к административной ответственности согласно с действующим законодательством.