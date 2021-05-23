В Сумах хотят ввести комендантский час В ближайшее время Сумской горсовет собирается принять решение об ограничении пребывания детей в развлекательных заведениях, заведениях общественного питания, на улицах и в других общественных местах в ночное время на территории Сумской городской ТГ.

Напомним, что по закону «Об охране детства» ребенком человек считается до 18 лет, а именно: с 0 до 14 лет - малолетний ребенок, с 14 до 18 - несовершеннолетний, пишет Ваш шанс.

Согласно проекту решения, детям до 16 лет будет запрещено находиться в период с 22.00 до 6.00 в таких заведениях, как бары, магазины, дискотеки и т.п., а также в общественных местах (на улицах, детских и спортивных площадках, парках, скверах, пришкольных территориях и т.п.) без сопровождения хотя бы одного из родителей или другого законного представителя, который несет персональную ответственность за ребенка. В указанное время работники и владельцы заведений имеют право и обязаны требовать у посетителей документы, подтверждающие достижение ими 16-летнего возраста.

Следить за соблюдением этого запрета будет полиция (постоянно), а раз в квартал будут проводиться совместные рейды с работниками службы по делам детей Сумского горсовета. Также будет усилен контроль продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним. Такие проверки также проводит полиция и отдел торговли горсовета. В случае выявления детей до 16 лет в развлекательных заведениях, магазинах, других общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых будут привлечены к ответственности как владельцы заведений, так и родители.

Надо сказать, что в Сумах уже принималось похожее решение - в июне 2010 года, и на сегодня оно все еще продолжает действовать. Но, как объяснила начальник службы по делам детей горсовета Валерия Подопригора, возникла необходимость обновить его в связи с тем, что произошли изменения в законодательстве: усилилась ответственность родителей, увеличились штрафы. Да и действие предыдущего решения касалось только Сум, теперь же ограничение будет распространяться на все населенные пункты, которые входят в Сумскую территориальную громаду.

Что касается ответственности, то, согласно ст.184 КУоАП, за уклонение от выполнения родительских обязанностей (а именно так правоохранители квалифицируют случаи, когда родители разрешают или вовсе не знают, где их дети гуляют после 10 часов вечера) можно не отделаться одним предупреждением, а получить штраф от 850 до 1700 грн.

А вот для заведений, куда впускают несовершеннолетних в ночное время, штрафы все равно остаются смешными: от 340 грн. до 850 грн.; в случае повторного нарушения в течение года - от 850 грн. до 1700 грн. (ст. 180-1 КУоАП).