У мэра Сум уже два заместителя от «Партии регионов» Сегодня, 14 июля, во время сессии Сумского горсовета депутаты приняли решение о новом заместителе городского головы.

Им стал Николай Войтенко, который в свое время был первым заместителем мэра при Геннадии Минаеве, когда в стране при власти была «Партия регионов». Теперь он представляет «Оппозиционную платформу – за жизнь», от которой является депутатом облсовета уже два созыва. Второй заммэра от этой же политсила – Тамар Ищенко, которая в свое время была замгубернатора Юрия Чмыря.

Согласно поданной декларации за 2020 год Николай Войтенко является предпринимателем, работает директором ООО «Охранно-детективное агентство «АЛЬФА», за прошлый год всего заработал 2,4 млн грн. Его жена – 2,1 млн грн. Также семья получила почти 300 тыс. грн от департамента соцзащиты на лечение ребенка.

Дома Николай Войтенко держит 30 тыс. долларов, 10 тыс. евро, банкам не доверяет – всего 15 тыс. грн. У жены тоже есть доллары, но сколько, неизвестно.

Также жена имеет корпоративные права в 9 предприятий на 3,2 млн грн, а сам заммэра имеет акции ОАО «Сумской рафинадный завод» на 3,3 млн грн.

Во владении у заммэра два авто – BMW X5 2007 г.в. и КРАЗ-250 КС 3575 А1 1993 г.в., у жены – Volkswagen Golf 6 2009 г.в.

У Николая Войтенко есть дом 37 кв. м, гараж 58 кв.м и земельный участок в 10 соток, у жены дом в 261 кв.м и земля 10 соток.