Власть меняется: мэр Сум хочет второго зама от «ОПЗЖ»

Мэр Сум Александр Лысенко внес предложение выбрать еще одного заместителя – Николая Войтенко, представителя «ОПЗЖ», который уже был замом при мэре Г. Минаеве.
Сейчас Николай Войтенко является депутатом облсовета, директором ООО «Охранно-детективное агентство «АЛЬФА», предпринимателем.
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