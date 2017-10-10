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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:23557

Власть меняется: мэр Сум хочет второго зама от «ОПЗЖ»

Сегодня, 14 июля, во время сессии Сумского горсовета депутаты рассматривают кадровые вопросы.

Мэр Сум Александр Лысенко внес предложение выбрать еще одного заместителя – Николая Войтенко, представителя «ОПЗЖ», который уже был замом при мэре Г. Минаеве.

Сейчас Николай Войтенко является депутатом облсовета, директором ООО «Охранно-детективное агентство «АЛЬФА», предпринимателем.

Общество Заммэра Сум Николай Войтенко
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