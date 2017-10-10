Власть меняется: мэр Сум хочет второго зама от «ОПЗЖ» Сегодня, 14 июля, во время сессии Сумского горсовета депутаты рассматривают кадровые вопросы.

Мэр Сум Александр Лысенко внес предложение выбрать еще одного заместителя – Николая Войтенко, представителя «ОПЗЖ», который уже был замом при мэре Г. Минаеве. Сейчас Николай Войтенко является депутатом облсовета, директором ООО «Охранно-детективное агентство «АЛЬФА», предпринимателем.