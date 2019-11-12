Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:58637

Власть меняется: в Сумах новый исполком

Сегодня, 14 июля, во время сессии Сумского горсовета депутаты приняли решение о новом численном и персональном составе исполкома.

Голосовали пакетом – за роспуск исполкома, за численный и персональный состав и нового заммэра. За было 34 депутата.

В итоге: в исполком попали:

- по должности – мэр Сум Александр Лысенко с замами – Тамарой Ищенко, Станиславом Поляковым, Верой Мотречко, Михаилом Бондаренко и Николаем Войтенко (новичок) плюс секретарь горсовета Олег Резник и управделами испекла Юлия Павлик;

- от партии «Батькивщина» - Владимир Войтенко и Игорь Кушнир (оба были);

- от «Слуги народа» - Леонид Чепульский и Надежда Курасенко (были в предыдущем составе);

- от «ЕС» - Александр Байдак (был в 2018-2020), Максим Лашутко, Иннесса Савенко, Николай Сурженко, Владимир Фильо;

- от «ОПЗЖ» - Сергей Сумбатов (уже был), Алена Носова;

- от «Сила и честь» - Юрий Кучмиев;

- плюс от участников АТО Андрей Тимофеев (был).

Все остальные предложения были отметены, даже не рассматривались. Напомним6 были времена, когда проводили рейтинговое голосование среди кандидатов, а сами кандидаты были представлены депутатам и публике. Теперь же все проводится кулуарно.

Так что в итоге состав исполкома поменялся всего на 38% - новичков 8 из 21. Ради этого ли голосовали люди под петицией – вопрос остается открытым…

Политика Исполком
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Мэр Сум задумал взять в замы двух экс-регионалов
02.12.2020 08:14

Мэр Сум задумал взять в замы двух экс-регионалов

Об этом предупреждает депутат Сумского горсовета Владимир Чепик....

В Сумах депутаты изменили количественный и персональный состав исполкома
22.07.2020 13:50

В Сумах депутаты изменили количественный и персональный состав исполкома

Депутаты городского совета проголосовали за изменение количественного и персонального состава исполнительного комитета....

16.03.2020 17:24

Завтра в Сумах пройдет виртуальный исполком

17 марта состоится заседание исполнительного комитета, которое пройдет в режиме видеоконференции....

13.11.2019 15:50

Сумской горсовет снова не смог перекроить состав исполкома

Сегодня, 13 ноября, на сессии Сумского горсовета голосовали проект решения о персональном составе исполнительного комитета....

В заседании исполкома принимает участие уволенная заммэра Сум
12.11.2019 11:42

В заседании исполкома принимает участие уволенная заммэра Сум

Сегодня, 12 ноября, проходит заседание исполнительного комитета Сумского городского совета....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.