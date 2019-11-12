Власть меняется: в Сумах новый исполком Сегодня, 14 июля, во время сессии Сумского горсовета депутаты приняли решение о новом численном и персональном составе исполкома.

Голосовали пакетом – за роспуск исполкома, за численный и персональный состав и нового заммэра. За было 34 депутата.

В итоге: в исполком попали:

- по должности – мэр Сум Александр Лысенко с замами – Тамарой Ищенко, Станиславом Поляковым, Верой Мотречко, Михаилом Бондаренко и Николаем Войтенко (новичок) плюс секретарь горсовета Олег Резник и управделами испекла Юлия Павлик;

- от партии «Батькивщина» - Владимир Войтенко и Игорь Кушнир (оба были);

- от «Слуги народа» - Леонид Чепульский и Надежда Курасенко (были в предыдущем составе);

- от «ЕС» - Александр Байдак (был в 2018-2020), Максим Лашутко, Иннесса Савенко, Николай Сурженко, Владимир Фильо;

- от «ОПЗЖ» - Сергей Сумбатов (уже был), Алена Носова;

- от «Сила и честь» - Юрий Кучмиев;

- плюс от участников АТО Андрей Тимофеев (был).

Все остальные предложения были отметены, даже не рассматривались. Напомним6 были времена, когда проводили рейтинговое голосование среди кандидатов, а сами кандидаты были представлены депутатам и публике. Теперь же все проводится кулуарно.

Так что в итоге состав исполкома поменялся всего на 38% - новичков 8 из 21. Ради этого ли голосовали люди под петицией – вопрос остается открытым…