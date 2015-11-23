Власть меняется: в Сумскому горсовете «ЕС» получила 4 должности в депутатских комиссиях Сегодня, 14 июля, во время сессии Сумского горсовета приняли решение о переформатировании постоянных депутатских комиссий.

Фракция «Европейская солидарность» предложила вместо Владимира Шилова («Батькивщина») главой бюджетной комиссии своего депутата Вадима Акперова, вместо Александра Зименко («Батькивщина») в комиссии по законности - своего Евгения Косяненко. Также это касалось двух секретарей комиссий: в комиссии по вопросам архитектуры вместо Александра Джаришнелова («Батькивщина») – своего Дмитрия Хандурина, в комиссии по ЖКХ вместо Анатолия Сагача («Батькивщина») – свою Инну Босенко.

В итоге «за» было минимально необходимое количество голосов – 22.

Так что власть меняется…