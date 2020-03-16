Племенной статус получат четыре хозяйства на Сумщине

Соответствующее решение приняла региональная экспертная комиссия по рассмотрению материалов о присвоении соответствующих статусов субъектам племенного дела в животноводстве, говорится в сообщении Департамента агропромышленного развития Сумской облгосадминистрации.
Так, указанный статус присвоят:
ООО «Велетень» Шосткинского района (крупный рогатый скот голштинской породы, племенной завод) — высокая продуктивность дойного стада, собственное воспроизведение, внедрение высокотехнологичного оборудования, использование программ управления UNIFORM AGRI, DAIRY PLAN C21.
ОДО «Маяк» Ахтырского района (крупный рогатый скот украинской бурой молочной породы, племенной завод) — высокая продуктивность дойного стада, собственное воспроизведение, внедрение высокотехнологичного оборудования, использование программы управления UNIFORM.
ООО «Павловское» Ахтырского района (крупный рогатый скот лебединской породы, племенной репродуктор) — высокая продуктивность дойного стада, собственное воспроизведение, внедрение высокотехнологичного оборудования, использование программы управления UNIFORM.
ООО «Агрофирма «Казацкая» Конотопского района (крупный рогатый скот голштинской породы, племенной завод) — высокая продуктивность дойного стада, собственное воспроизведение, внедрение высокотехнологичного оборудования, использование программы управления UNIFORM.
«Соответствующие документы направлены экспертной комиссии Министерства аграрной политики и продовольствия Украины», — подытожили в департаменте.
По информации областного Департамента агропромышленного развития, общая площадь этой группы культур составила 47,6 тыс. гектаров, или 75% к прогнозу....
Ученые, представители аграрной отрасли и чиновники приняли участие в семинаре-практикуме по проведению контрольных обмолотов ранних зерновых культур урожая 2020 году...
По информации главы областного Департамента агропромышленного развития Александра Маслака, Сумская область занимает седьмое место по численности молочного поголовья, восьмое место...
По имеющейся информации по сельскохозяйственным предприятиям Бурынского, Глуховского, Лебединского, Недригайловского, Ахтырского и Шосткинского районов погибло озимых культур на площади 1783...
Аграрии Сумской области начали сеять ранние зерновые и зернобобовые культуры....