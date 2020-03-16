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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:20177

Племенной статус получат четыре хозяйства на Сумщине

Четырем сельскохозяйственным предприятиям Сумской области рекомендовано присвоить статус субъекта племенного дела в животноводстве.

Соответствующее решение приняла региональная экспертная комиссия по рассмотрению материалов о присвоении соответствующих статусов субъектам племенного дела в животноводстве, говорится в сообщении Департамента агропромышленного развития Сумской облгосадминистрации.

Так, указанный статус присвоят:

ООО «Велетень» Шосткинского района (крупный рогатый скот голштинской породы, племенной завод) — высокая продуктивность дойного стада, собственное воспроизведение, внедрение высокотехнологичного оборудования, использование программ управления UNIFORM AGRI, DAIRY PLAN C21.

ОДО «Маяк» Ахтырского района (крупный рогатый скот украинской бурой молочной породы, племенной завод) — высокая продуктивность дойного стада, собственное воспроизведение, внедрение высокотехнологичного оборудования, использование программы управления UNIFORM.

ООО «Павловское» Ахтырского района (крупный рогатый скот лебединской породы, племенной репродуктор) — высокая продуктивность дойного стада, собственное воспроизведение, внедрение высокотехнологичного оборудования, использование программы управления UNIFORM.

ООО «Агрофирма «Казацкая» Конотопского района (крупный рогатый скот голштинской породы, племенной завод) — высокая продуктивность дойного стада, собственное воспроизведение, внедрение высокотехнологичного оборудования, использование программы управления UNIFORM.

«Соответствующие документы направлены экспертной комиссии Министерства аграрной политики и продовольствия Украины», — подытожили в департаменте.

 
Экономика Сельское хозяйство
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