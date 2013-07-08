Наймасовіший вишиванковий хоровод за участі 1450 людей: на Сумщині встановлювали рекорд

За інформацією, яку повідомив Суспільному сільський голова Недригайлова Костянтин Волков, хоровод у підсумку складався з 1450 людей. Їх порахували вже після свята по відео, яке знімали дроном.
Рекорд встановлювали у суботу 10 липня на недригайлівському стадіоні. Та окрім хороводу, влаштували театральне дійство та організували народні забави.
Солоха, Дяк, народні пісні, святкове українське вбрання – на театралізованому купальському дійстві кожна сільська рада представляла власний курінь – і пригощали українськими стравами.
"Ми такі сільські хазяйки. Сало принесли, вареників наліпили, картоплі наварили – і будемо святкувати Івана Купала", – каже учасниця гулянь Лідія.
Дійство відбувалося й біля річки Сули – у човнах хлопці з дівчатами, які вбрані немов мавки.
"Якщо пустити його на воду, то зустріну свого коханого", – каже учасниця гулянь Софія.
Був і Водяник у театралізованому вбранні.
А біля сцени – учасники готувалися до виступів. Всього зібрались понад 50 творчих колективів.
О 20-й почали хороводити.
"Це ж свято, треба брати участь. Бабуся в мене була чиста українка, вона й вишила вишиванку. Що саме вишите – не знаю, але вона вишила щире українське", – каже учасниця хороводу Віра.
Люди, які ставали до хороводу, розповідали журналістам Суспільного, що вишиванки шили бабусі, мами або просто придбали у крамниці.
Хоровод тривав пів години. Рекорд установили, каже начальниця сільського відділу культури, але він неофіційний.
"Це пробне встановлення рекорду, це на місцевому рівні, будемо працювати над тим, щоб встановити офіційно", – говорить начальниця відділу культури Недригайлівської сільради Анна Тимченко.
Після хороводу запалили купальські вогнища.
Дійство тривало до другої ночі.
В ночь с 6 на 7 июля, когда празднуется день Ивана Купала, на Сумщине пострадало несколько человек.... 3
Местные жители сообщают, что запланированные празднования Ивана Купалы якобы не состоялись из-за вмешательства священнослужителей.... 34