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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Наймасовіший вишиванковий хоровод за участі 1450 людей: на Сумщині встановлювали рекорд

Наймасовіший хоровод у вишиванках – такий рекорд мали намір встановити у Недригайлові під час святкування Івана Купала.

За інформацією, яку повідомив Суспільному сільський голова Недригайлова Костянтин Волков, хоровод у підсумку складався з 1450 людей. Їх порахували вже після свята по відео, яке знімали дроном.

Рекорд встановлювали у суботу 10 липня на недригайлівському стадіоні. Та окрім хороводу, влаштували театральне дійство та організували народні забави.

на Сумщині встановлювали рекорд
Суспільне Суми

Солоха, Дяк, народні пісні, святкове українське вбрання – на театралізованому купальському дійстві кожна сільська рада представляла власний курінь – і пригощали українськими стравами.

на Сумщині встановлювали рекорд
Суспільне Суми

"Ми такі сільські хазяйки. Сало принесли, вареників наліпили, картоплі наварили – і будемо святкувати Івана Купала", – каже учасниця гулянь Лідія.

на Сумщині встановлювали рекорд
Суспільне Суми

Дійство відбувалося й біля річки Сули – у човнах хлопці з дівчатами, які вбрані немов мавки.

на Сумщині встановлювали рекорд
Суспільне Суми

"Якщо пустити його на воду, то зустріну свого коханого", – каже учасниця гулянь Софія.

на Сумщині встановлювали рекорд
Суспільне Суми

Був і Водяник у театралізованому вбранні.

на Сумщині встановлювали рекорд
Суспільне Суми

А біля сцени – учасники готувалися до виступів. Всього зібрались понад 50 творчих колективів.

на Сумщині встановлювали рекорд (ФОТО)
Суспільне Суми

О 20-й почали хороводити.

на Сумщині встановлювали рекорд
Суспільне Суми

"Це ж свято, треба брати участь. Бабуся в мене була чиста українка, вона й вишила вишиванку. Що саме вишите – не знаю, але вона вишила щире українське", – каже учасниця хороводу Віра.

Люди, які ставали до хороводу, розповідали журналістам Суспільного, що вишиванки шили бабусі, мами або просто придбали у крамниці.

Хоровод тривав пів години. Рекорд установили, каже начальниця сільського відділу культури, але він неофіційний.

"Це пробне встановлення рекорду, це на місцевому рівні, будемо працювати над тим, щоб встановити офіційно", – говорить начальниця відділу культури Недригайлівської сільради Анна Тимченко.

на Сумщині встановлювали рекорд
Суспільне Суми

Після хороводу запалили купальські вогнища.

на Сумщині встановлювали рекорд
Суспільне Суми

Дійство тривало до другої ночі.

Досуг Ивана Купала Хоровод
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