Наймасовіший вишиванковий хоровод за участі 1450 людей: на Сумщині встановлювали рекорд Наймасовіший хоровод у вишиванках – такий рекорд мали намір встановити у Недригайлові під час святкування Івана Купала.

За інформацією, яку повідомив Суспільному сільський голова Недригайлова Костянтин Волков, хоровод у підсумку складався з 1450 людей. Їх порахували вже після свята по відео, яке знімали дроном.

Рекорд встановлювали у суботу 10 липня на недригайлівському стадіоні. Та окрім хороводу, влаштували театральне дійство та організували народні забави.

Суспільне Суми

Солоха, Дяк, народні пісні, святкове українське вбрання – на театралізованому купальському дійстві кожна сільська рада представляла власний курінь – і пригощали українськими стравами.

Суспільне Суми

"Ми такі сільські хазяйки. Сало принесли, вареників наліпили, картоплі наварили – і будемо святкувати Івана Купала", – каже учасниця гулянь Лідія.

Суспільне Суми

Дійство відбувалося й біля річки Сули – у човнах хлопці з дівчатами, які вбрані немов мавки.

Суспільне Суми

"Якщо пустити його на воду, то зустріну свого коханого", – каже учасниця гулянь Софія.

Суспільне Суми

Був і Водяник у театралізованому вбранні.

Суспільне Суми

А біля сцени – учасники готувалися до виступів. Всього зібрались понад 50 творчих колективів.

Суспільне Суми

О 20-й почали хороводити.

Суспільне Суми

"Це ж свято, треба брати участь. Бабуся в мене була чиста українка, вона й вишила вишиванку. Що саме вишите – не знаю, але вона вишила щире українське", – каже учасниця хороводу Віра.

Люди, які ставали до хороводу, розповідали журналістам Суспільного, що вишиванки шили бабусі, мами або просто придбали у крамниці.

Хоровод тривав пів години. Рекорд установили, каже начальниця сільського відділу культури, але він неофіційний.

"Це пробне встановлення рекорду, це на місцевому рівні, будемо працювати над тим, щоб встановити офіційно", – говорить начальниця відділу культури Недригайлівської сільради Анна Тимченко.

Суспільне Суми

Після хороводу запалили купальські вогнища.

Суспільне Суми

Дійство тривало до другої ночі.