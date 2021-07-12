В Сумах «кореец» столкнулся с «японцем» 12 июля патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Степана Бандеры.

Выяснилось, что водитель автомобиля Kia Sportage, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустил столкновение с автомобилем Mazda. Вследствие ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения. Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя Kia Sportage админматериал по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.