В Сумах «кореец» столкнулся с «японцем»

Выяснилось, что водитель автомобиля Kia Sportage, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустил столкновение с автомобилем Mazda.
Вследствие ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя Kia Sportage админматериал по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
В ДТП пострадала водитель Peugeot. Автомобиль слетел в кювет, где несколько раз перевернулся....
Сегодня, ночью, около 2 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Барановской....
В ночь с 10 на 11 июля патрульные получили сообщение о ДТП на площади Покровской....
10 июля, около 13 часов, патрульные получили сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на проспекте Михаила Лушпы....
В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло утром 10 июля на 215 км автодороги Киев - Ковель, вблизи с. Жубровичи, погиб житель...