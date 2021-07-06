Подробности ночной аварии в Сумах, которая обесточила часть Барановки (видео) Сегодня, ночью, около 2 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Барановской.

Предварительно установлено, что водитель транспортного средства Opel Vectra, не придерживаясь безопасной скорости в движении и не учтя дорожной обстановки, не справился с управлением, после чего допустил наезд на электроопору.

Вследствие ДТП 31-летний водитель получил телесные повреждения. С места происшествия его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.