Подробности ночной аварии в Сумах, которая обесточила часть Барановки (видео)

Предварительно установлено, что водитель транспортного средства Opel Vectra, не придерживаясь безопасной скорости в движении и не учтя дорожной обстановки, не справился с управлением, после чего допустил наезд на электроопору.
Вследствие ДТП 31-летний водитель получил телесные повреждения. С места происшествия его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.
Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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