Житель Сумщины погиб в ДТП на Житомирщине

Предварительно, около 7:50 водитель автомобиля «Ford Fusion», 59-летний житель Сумщины, двигаясь по автодороге, не справился с управлением и съехал в кювет, где произошло столкновение с отбойником. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, продолжается установления всех причин и обстоятельств происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.
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