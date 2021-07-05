Житель Сумщины погиб в ДТП на Житомирщине В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло утром 10 июля на 215 км автодороги Киев - Ковель, вблизи с. Жубровичи, погиб житель Сумской области.

Предварительно, около 7:50 водитель автомобиля «Ford Fusion», 59-летний житель Сумщины, двигаясь по автодороге, не справился с управлением и съехал в кювет, где произошло столкновение с отбойником. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, продолжается установления всех причин и обстоятельств происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.