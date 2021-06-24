За неделю на Сумщине зарегистрировано 153 опасных событий Случаев гибели и травмирования людей не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 16 зданий и 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины совершено 70 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 36 зданий, 3 единицы автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму 11 млн 227 тыс. 200 грн.

Как свидетельствует статистика, с наступлением теплой и засушливой погоды все чаще возникают пожары в экосистемах. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, не провоцируйте пожара в природных экосистемах, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.