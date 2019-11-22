На Сумщине археологи нашли поселение времен Древней Руси

Об этом сообщил руководитель Воронежской археологической экспедиции, кандидат исторических наук Иван Кедун, пишут Диалоги.
«Провели разведку и наткнулись на древнерусское поселение XI-XIІ столетий. Открытие есть. Оно заключается в том, что древнерусских объектов до нас здесь не фиксировали ни разу», - сказал ученый.
По его словам, говорить о размерах, типе поселения можно будет только после многолетних и полномасштабных раскопок.
Разведка показала, что люди здесь жили во времена Древней Руси.
На месте раскопа археологи нашли более 500 элементов керамики. Поселению ученые дадут название, составят на него паспорт и только тогда зарегистрируют как памятник археологии.
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