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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:08275

На Сумщине археологи нашли поселение времен Древней Руси

Вблизи пгт Воронеж Шосткинского района археологи нашли поселение времен Киевской Руси.

Об этом сообщил руководитель Воронежской археологической экспедиции, кандидат исторических наук Иван Кедун, пишут Диалоги.

«Провели разведку и наткнулись на древнерусское поселение XI-XIІ столетий. Открытие есть. Оно заключается в том, что древнерусских объектов до нас здесь не фиксировали ни разу», - сказал ученый.

По его словам, говорить о размерах, типе поселения можно будет только после многолетних и полномасштабных раскопок.

Разведка показала, что люди здесь жили во времена Древней Руси.

На месте раскопа археологи нашли более 500 элементов керамики. Поселению ученые дадут название, составят на него паспорт и только тогда зарегистрируют как памятник археологии.

Общество Воронеж Киевская Русь Раскопки
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