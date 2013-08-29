Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:09253

На Сумщині продовжують археологічні розкопки Ширяївського городища: що знайшли

Вістря стріл, уламки кераміки, знаряддя праці та прикраси – усе це знайшли під час археологічних розкопок Ширяївського городища у Конотопському районі на Сумщині. Досліджують цю місцину з 2017 року. Зараз там працює чергова експедиція.

Розкопують Ширяївське городище студенти двох сумських вишів. Місцина, де у другій половині IV ст. до н.е. з’явились поселення, знаходиться на правовому березі річки Сейм. Працює нині там до тридцяти людей, пише Суспільне.

Про свою першу експедицію розповідає студент Максим Рівний. "Два тижні ми вже тут ведемо розкопки. Багато чого нового знайшли – глечики, кості. Ось нещодавно знайшли пічку стародавню", - каже він.

що знайшли

Найпершою 2021 року археологи знайшли булавку. Є серед знахідок речі, які, на перший погляд, не мають історичної цінності.

що знайшли

"Людина знайде і скаже, що це якась дрібниця. Насправді це матеріал ювелірний, тобто, майстер-ювелір, який тут працював і йому було зручно виробляти різні вироби з бронзи. Спочатку плавив бронзу і робив із неї прутики. Потім, необхідну частину відколював і виготовляв. Більш того такі речі, подекуди, є еквівалентом наших сучасних грошей", - розповідає про знахідки археолог Дмитро Каравайко.

що знайшли

За чотири роки дослідили 180 м², хочуть ще 90 м². За словами куратора цієї експедиції Дмитра Каравайка, культурний шар лежить на глибині 2,5 метри.

"Основна цінність цього городища, це те, що люди тут жили протягом майже трьох століть. Таких городищ на території України, фактично, більш немає. Є ще одне городище, так само, воно знаходиться на Сеймі, і - це городище", - каже археолог.

що знайшли

Те, що люди жили на одному й тому ж місці 300 років, дає вченим можливість дослідити, як змінювалася культури їхня, посуд, традиції. Також це дає розуміння того, як традиції зберігались. "Воно жодного разу не оралося, тобто одразу під травою лежать речі, які були полишені тут у другій половині четвертого століття", - каже дослідник.

Всі знахідки експедиція передає до історико-краєзнавчого заповідника "Путивль". Його директор, Сергій Тупик, каже, що такі знахідки дозволяють показувати історію краю повніше.

що знайшли

Таборуються студенти та їх керівники за три кілометри від місця розкопок. "Побут облаштували самі. Палатки класично, спальники, столову побудували. Все нормально. Є де покупатися, помитися студентам після роботи. А прокидаємося, щоправда, дуже рано, тому що спекотні дні ці були. Чергові о пів на четверту, як тільки приготували їжу, підіймають колектив, їмо і йдемо на розкопки", - розповів історик Вадим Нестеренко.

що знайшли

За словами Дмитра Каравайка, у планах - розкопати та дослідити все городище.

 
Общество Раскопки
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Тростянце начались археологические раскопки
29.05.2019 12:27

В Тростянце начались археологические раскопки

Первую находку археологи уже раскопали в Заречном....

Ноев Ковчег найден
29.07.2017 20:38

Ноев Ковчег найден

Археологи из Китая убеждены что найденная ими на склоне горы Арарат древесина принадлежала библейскому кораблю....

На Сумщине выкопали авиабомбу (фото)
29.08.2013 14:27

На Сумщине выкопали авиабомбу (фото)

27 августа вблизи с. Лесогубовка Конотопского района при проведении раскопок на месте боев Красной армии с немецко-фашистскими захватчиками участники поискового... 1

Новости

На Сумщине 77 930 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:56
В Сумах горсовет распустил исполком за повышение тарифа в маршрутках: мэр не голосовал
30.06.2021 11:49
На Сумщине откроются еще три центра массовой вакцинации
Сегодня 11:09
На Сумщині відремонтують небезпечний міст
Сегодня 11:00
В Сумах полиция задержала мужчину, который совершил грабеж
Сегодня 10:52
На Сумщині продовжують археологічні розкопки Ширяївського городища: що знайшли
Сегодня 10:09
У Сумах відбулася презентація книги «Шляхами предків: засади національно-патріотичного (козацького) виховання»
Сегодня 09:34
На Сумщине заработал Центр по контролю и профилактике болезней
Сегодня 09:31
На Сумщине растет число заболеваний коронавирусом
Сегодня 08:52
С 1 июля жители Сумщины могут получить COVID-сертификат через приложение «Дія»
Сегодня 08:24
Сумской лучник выиграл этап Кубка Украины
Сегодня 08:22
В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от патрульных
Сегодня 08:04
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Ринок землі відкрито: путівник від юристів
Вчера 17:41
Афера чи технічний збій?
Вчера 11:36
Як підготуватися до продажу паю: інструкція для землевласників
30.06.2021 12:40
Сім місяців Василя Хоми на посаді голови Сумської ОДА
29.06.2021 21:37
5 порад початківцям у motion-дизайні
28.06.2021 14:28
Андрій Деркач: Говорити про свято недоречно і безглуздо
28.06.2021 13:22
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
28.06.2021 11:32
Суми зникли з карти громадського бюджету
25.06.2021 16:56
Прокуратура специально бьет по ложным целям?
25.06.2021 15:04
Біологічна небезпека. Кримінальні гастролі медичних відходів на Сумщині (відео)
24.06.2021 20:54
Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
23.06.2021 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
23.06.2021 16:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.