В Сумах на Троицкой вместо больницы хотят создать Центр искусств Представители структурных подразделений городского совета и творческой интеллигенции Сум во главе с городским головой Александром Лысенко провели выездное учредительное совещание по созданию Центра искусств на базе исторического здания КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды».

Обсудить перспективы реставрации корпусов, собственно, их будущее целевое назначение, внести предложения по обустройству зоны отдыха и деталей благоустройства собрались начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов, начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Кривцов (отстраненный от должности – Ред.), начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко, вр.и.о. директора КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» Виктория Бугаенко, начальник отдела культуры Наталья Цыбульская, писатель, сценарист Евгений Положий и директор Школы архитектуры и дизайна Тамара Кубракова.

Первоочередным в этом проекте глава Сум Александр Лысенко видит создание общественного артпростору при условии сохранения культурного наследия, как исторического наследия областного центра.

«Развивая город над Пслом, семья Харитоненко занималась не только развитием образования, промышленности и медицины, но и непосредственно культурой. Наша цель, как последователей - сохранить историческую подлинность этих памятников, поэтому городские власти поддерживают идею многих сумчан о создании Центра искусств. Поэтому четко объясняю, над объектом мы будем работать, не закроем, восстановим! Эта локация вполне может стать приютом для творческой интеллигенции Сум, Агенции промоции «Сумы», и одновременно музея медицины и изобразительного искусства. А сквер будет носить имя Зинаиды. Более того, целевое назначение данного проекта будем определять совместно с сумчанами, поэтому готовы к обсуждению и сотрудничеству, - опрос будет проводиться на Информационном портале Сумского городского совета и на моей официальной странице в Фейсбуке», - отметил чиновник.

То, что в 2021 году вопрос реставрации этого объекта наконец сдвинулось с места, - символично, подчеркнула вр.и.о. директора КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» Виктория Бугаенко. Ведь в этом году больнице, получившей имя трагически погибшей дочери семьи Харитоненко, исполняется 125 лет.

Само здание построено еще в 1886 году и использовалось до 2019 года, непосредственно детской больницей и областным управлением здравоохранения.

Александр Лысенко отметил, что медицинской лаборатории КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды», которая в настоящее время здесь расположена и является единственным пользователем помещения, также уже есть место - ее разместят в главном здании больницы, где уже активно ведутся ремонтные работы.

Детальнее проработать соответствующие материалы по этому зданию городской голова поручил управлению архитектуры и градостроительства.

Реализовывать замысел намерены, подав заявки на участие в государственных и международных грантовых проектах.