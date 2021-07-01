В Сумах на переходе сбили пешехода (видео)

Автопроисшествие произошло 8 июля, около 11:30. Предварительно, 38-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Вследствие ДТП 64-летний пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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