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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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АФФК «Сумы» начал подготовку к новому сезону

Сумской футзальный клуб с 5 июля начали подготовку к новому сезону Экстра-лиги.

Сейчас команда настраивается на рабочий лад после длительного отпуска. Напомним, уже не являются игроками АФФК «Сумы» Виталий Катеринин и Алексей Фетько, которые покинули клуб. Остальные постепенно начинает процесс в общей группе. Вместе с командой занимается группа местной молодежи, которая находится на просмотре.

«Накануне сезона встретились с руководством клуба и решили начинать подготовку к новому сезону с этого понедельника. На первом этапе вместе с игроками основы работает местная молодежь и опытные сумские игроки, которые, мы считаем, смогут помочь нам во время выступлений в Экстра-лиге. Уже с 12 июля начнется полноценная работа. Наша главная задача на данный момент - создать фундамент физической подготовки на весь сезон. Именно со следующего понедельника с нами останутся игроки основы и те, кто себя хорошо показал во время первой недели работы.

Сейчас до конца июля запланированы три микроцикла двукратных тренировок. Далее перейдем непосредственно в зал, чтобы проверить игроков во время контрольных матчей. Уже предварительно ведем переговоры с командами Экстра-лиги для спаррингов. Также в планах принять участие хотя бы в одном предсезонном турнире. Какой он будет и где будет проходить, пока в раздумьях.

Что касается кадров. Мы понимаем, что есть несколько позиций, которые нужно усилить. Тренерский штаб не сидит на месте и ведет переговоры с различными игроками. Это будут минимальные шаги, мы рассчитываем на «скелет» из прошлого сезона. Очень рассчитываем на местную молодежь, свежая кровь никому не помешает. Также хочу поблагодарить Виталия Катеринина и Алексея Фетько. Они покинули нашу команду, но очень много для нее сделали», - отметил главный тренер АФФК «Сумы» Ярослав Песоцкий.

Предварительно старт нового сезона Экстра-лиги запланирован на 28 августа, сообщает пресс-служба АФФК «Сумы».

Спорт АФФК Сумы Футзал
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