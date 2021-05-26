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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Глухове расследуют завышение тарифа на вывоз мусора на 1,4 млн грн

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности виновных лиц в завышении тарифов на коммунальные услуги в размере 1,4 млн грн.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области, поступила жалоба от жительницы г. Глухов о нарушении действующего законодательства во время и после формирования тарифа на вывоз и захоронение мусора по городу Глухов Сумской области.

В ходе обработки имеющейся информации было установлено, что при формировании тарифа на вывоз и захоронение мусора по г. Глухов предприятием была заложена стоимость за аренду техники, а при фактическом предоставлении услуг данная техника предоставлялась бесплатно, в результате чего сумма убытков для потребителей может составлять 1,4 млн грн в расчете на год.

Поэтому, по согласованию Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, инспектор Главного управления вышел на предприятие для проведения мероприятия государственного надзора с целью проверки обоснованности формирования и применения тарифов на вывоз ТБО в г. Глухов. Однако руководство предприятия, закрывшись в помещении здания и не отвечая на многочисленные телефонные звонки, не допустило должностное лицо к проверке.

Учитывая противодействие проведению внеплановой проверки и наличие информации о нарушении при формировании и применении тарифа на вывоз и захоронение мусора, в частности необоснованного завышения затрат на 1,4 млн грн и соответственно незаконного завладения средствами потребителей Главное управление вынуждено было обратиться в полицию.

По факту подделки документов и завышения расчетов тарифа Глуховским ОП Шосткинского РУП ГУНП в Сумской области было открыто уголовное производство №12020200070000163 по ч. 1 статьи 358 УК Украины.

С целью надлежащей защиты прав и интересов потребителей Главное управление также обратилось с ходатайством в рамках уголовного производства по поводу назначения судебно-бухгалтерской экспертизы для подтверждения действительного размера убытков. В настоящее время такая экспертиза была назначена.

Право Вывоз ТБО Госпродпотребслужба Завышение тарифов
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