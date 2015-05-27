В Сумской области сократят количество судов

Как сообщает Судебно-юридическая газета, сейчас на территории Сумщины действуют 20 местных судов. Вследствие процесса децентрализации в регионе осталось 5 районов вместо 18. Рабочая группа определила, что теперь в Сумской области будут работать 6 окружных судов. В частности, Окружной суд г. Сумы объединит в себе суды, расположенные в областном центре, – Заречный и Ковпаковский районные суды.

Конотопский окружной суд поглотит пока действующие Конотопский горрайонный суд, Бурынский районный суд, Кролевецкий районный суд и Путивльский районный суд.

Шосткинский окружной суд будет работать вместо Шосткинского горрайонного суда, Глуховского горрайонного суда, С.-Будского районного суда и Ямпольского районного суда.

Роменский окружной суд объединит Роменский горрайонный суд, Липоводолинский районный суд и Недригайловский районный суд.

Ахтырский окружной суд будет рассматривать дела, сейчас подсудные Ахтырскому горрайонному суду, Великописаревскому районному суду и Тростянецкому районному суду.

Сумской окружной суд объединит Сумской, Белопольский, Краснопольский и Лебединский районные суды.

После тог, как новая «карта судов» станет реальностью, предполагается, что нагрузка на каждого судью составит 600-650 дел в год.

В настоящее время приоритетным считается «кустовой» способ формирования новой «карты судов»: при общем сокращении количества судов будут созданы базовые укрупненные суды в конкретных районах с сохранением их «филиалов». Такой вариант, в числе прочего, позволит избежать увольнения значительной части сотрудников аппаратов судов.