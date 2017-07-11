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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:50365

Известная телеведущая с Сумщины обвинила министра культуры в расизме

На своей странице в Фейсбук уроженка Шостки, телеведущая Каролина Ашион сообщила о неприятном инциденте.

Она рассказала о разговоре, который состоялся у нее с нынешним министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко во время ее работы на канале «2+2» 6 лет назад. Тогда, по словам ведущей, ей отказали в участии в кастинге из-за цвета кожи.

В комментарии к сообщению Александр Ткаченко отрицает, что цвет кожи имеет для него какое-то значение.

"Джазовый фестиваль во Львове - место удивительных встреч. Одна из них оказалась для меня как ведро ледяной воды на голову. То была чистая импровизация. Так бывает, когда нос к носу, после концерта потихоньку пробираешься к выходу. И БАЦ: сталкиваешься с человеком, который однажды сделал тебе очень больно…
Дело было лет шесть назад.
Перед тем, как появиться в эфире канала «Прямой», я работала на 2+2. Однажды, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, я спросила у тогда ещё генпродюсера «1+1 медиа» Александра Ткаченко: не могу ли я принять в нём участие.
Ответ был сногсшибательным: «Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы… Я не готов рисковать рейтингами…»
Дальше - шок, море слёз и увольнение.
Видела ли я себя в зеркало? Да, видела. Вроде нормальная. Но, видать, цветом кожи для 1+1 не вышла, на «Антонину»(собирательный образ зрителя «Плюсов») не похожа.
Прошло почти 6 лет. И вот я на Leopolisjazz, нос к носу с нынешним Министром Культуры Александром Ткаченко.
В такие моменты дело не в «храбрости», а в необъяснимой силе, что сама заставляет тебя говорить.
Я напомнила Ткаченко о том эпизоде.
И снова получила в ответ «нетленку».
⁃ Так, а что вы хотели бы от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал?»
Я остолбенела. Но супруга министра не молчала. И даже тыкала мне почему-то, считая своим долгом, наверное, защитить мужа. Ну что ж, похвально.
⁃ Так, а может мне ещё извинения у Вас попросить? - сказал Ткаченко с «улыбкой» на лице.
Можно ли было тогда найти другие слова для более деликатного отказа? Уверена, да. Любой вменяемый человек нашёл бы что сказать. Можно было теперь просто извиниться по-человечески? Конечно. А так это не просто хамство. Это расизм, ребята. Уж я-то знаю в этом толк.
Кому, как не телевизионным топ-менеджерам да министрам культуры продвигать идеи единства в разнообразии в Украине? Но видимо, Александр Ткаченко про такое не слышал.
Вы скажете: маркетинг - Бог. А мне и всем, кто знает об этой истории, первое, что приходит на ум - хамство и расизм. Но не только.
Какой, в конце концов, из Ткаченко расист? На самом деле это , по моему мнению, - отсутствие широты характера, полета фантазии, умения принимать неожиданные, смелые, нестандартные решения, которые не вписываются в шаблонные представления о том, что понравится, а что не понравится нашей публике. Боязнь рисковать.
И снова про Leopolis Jazz. Концерт Криса Ботти, после которого и произошла встреча, буквально «порвал» зал. На сцене были музыканты разных цветов кожи. Представьте, если бы Крис думал, как Министр Культуры Александр Ткаченко? «Я еду в Украину, эта белая страна, ортодоксальная, христианская.
Привезу-ка я, пожалуй, только белых музыкантов. А то вдруг не поймут»….
И еще: представьте такую же ситуацию, как была со мной, где-нибудь на Западе, в Штатах, например. Что было бы с продюсером?
Так и не удалось мне «закрыть гештальт». И теперь моя, на 100% украинская душа, душа простой украинской чёрной бабы, снова кровоточит…", - написала она.

Министр культуры Александр Ткаченко в комментарии отмечает, что во время работы гендиректором «1+1» проведение кастингов ведущих не было его «прямой работой»: «Досадно, что из-за того, что вы не получили позицию на другом канале того же холдинга - у вас сложилось такое обидное впечатление. В моих командах менеджеров и менеджерок в любой компании или организации всегда был и есть баланс. Я - за разнообразие, инклюзивность...», - отмечает Александр Ткаченко.

Экономика Александр Ткаченко Каролина Ашион Расизм
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