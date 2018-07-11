На Сумщине полицейские почтили память погибшего коллеги Руководство Главного управления Национальной полиции в Сумской области почтили память майора милиции Александра Ткаченко, который 11 июля 2014 года трагически погиб под Северском при выполнении боевого задания.

Сегодня на Аллее Славы присутствующие почтили память и возложили цветы к могиле, где нашел свой последний покой Александр Ткаченко, который отдал свою жизнь, чтобы на Украине царил мир и покой.

На Востоке Украины почтили память героя бойцы спецподразделения роты «Сумы», которые сегодня несут службу в зоне ООС и рядовые граждане, которые возложили цветы к мемориалу, открытого на месте его трагической гибели, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.