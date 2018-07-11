Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:48384

На Сумщине полицейские почтили память погибшего коллеги

Руководство Главного управления Национальной полиции в Сумской области почтили память майора милиции Александра Ткаченко, который 11 июля 2014 года трагически погиб под Северском при выполнении боевого задания.

Сегодня на Аллее Славы присутствующие почтили память и возложили цветы к могиле, где нашел свой последний покой Александр Ткаченко, который отдал свою жизнь, чтобы на Украине царил мир и покой.

На Востоке Украины почтили память героя бойцы спецподразделения роты «Сумы», которые сегодня несут службу в зоне ООС и рядовые граждане, которые возложили цветы к мемориалу, открытого на месте его трагической гибели, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Александр Ткаченко
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Известная телеведущая с Сумщины обвинила министра культуры в расизме
01.07.2021 16:50

Известная телеведущая с Сумщины обвинила министра культуры в расизме

На своей странице в Фейсбук уроженка Шостки, телеведущая Каролина Ашион сообщила о неприятном инциденте....

У Сумах вшанували пам'ять загиблого 6 років тому Почесного громадянина міста Олександра Ткаченка
10.07.2020 13:06

У Сумах вшанували пам'ять загиблого 6 років тому Почесного громадянина міста Олександра Ткаченка

Спільно з військовослужбовцями, працівниками департаменту соціального захисту населення та небайдужими сумчанами взяла участь у покладанні квітів до могили загиблого воїна...

Начальник полиции Сумщины передал награду «Почетный гражданин города Северска» вдове Александра Ткаченко
10.10.2019 13:08

Начальник полиции Сумщины передал награду «Почетный гражданин города Северска» вдове Александра Ткаченко

Звание почетного гражданина города Северска в сентябре этого года было присвоено сумскому милиционеру Александру Ткаченко, погибшему в июле 2014 года...

11.07.2019 17:38

В Сумах полицейские почтили память погибшего в зоне АТО Александра Ткаченко

Майор, тогда еще милиции, Александр Ткаченко трагически погиб 11 июля 2014 года в Северске, при выполнении боевого задания....

В Сумах вспомнили погибшего героя
11.07.2018 16:16

В Сумах вспомнили погибшего героя

В Сумах отметили четвертую годовщину со дня гибели Почетного гражданина города Александра Ткаченко....

Новости

На Сумщине всего 5 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:12
Сумские пляжники с «серебром»
Сегодня 14:44
Из-за сбоя автоматики в органической теплице фермеров на Сумщине сгорели все овощи
Сегодня 14:34
Что прогнозируют сумчанам синоптики?
Сегодня 13:28
На Сумщині прощаються з загиблим в ООС Євгеном Курасовим
Сегодня 13:24
Сумские пляжницы завоевали «бронзу» во Львове
Сегодня 13:19
На Сумщине полицейские почтили память погибшего коллеги
Сегодня 12:48
Сумской бегун стал четвертым на чемпионате Европы
Сегодня 08:43
Открытый Кубок Сумщины по стронгмену пройдет в Краснополье
Сегодня 08:26
Конотопские гандболистки уступили россиянкам и венгеркам
Вчера 20:13
Сумские хоккеистки обыграли молодых полячек
Вчера 19:48
Депутат Сумского горсовета проводит опрос о судьбе исторического здания детской больницы
Вчера 19:29
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.