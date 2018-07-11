На Сумщине полицейские почтили память погибшего коллеги

Сегодня на Аллее Славы присутствующие почтили память и возложили цветы к могиле, где нашел свой последний покой Александр Ткаченко, который отдал свою жизнь, чтобы на Украине царил мир и покой.
На Востоке Украины почтили память героя бойцы спецподразделения роты «Сумы», которые сегодня несут службу в зоне ООС и рядовые граждане, которые возложили цветы к мемориалу, открытого на месте его трагической гибели, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
На своей странице в Фейсбук уроженка Шостки, телеведущая Каролина Ашион сообщила о неприятном инциденте....
Спільно з військовослужбовцями, працівниками департаменту соціального захисту населення та небайдужими сумчанами взяла участь у покладанні квітів до могили загиблого воїна...
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В Сумах отметили четвертую годовщину со дня гибели Почетного гражданина города Александра Ткаченко....