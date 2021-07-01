«Виктория» с Сумщины стала вице-чемпионом Украины 30 июня в Киеве состоялся финальный поединок чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Встречались «ЛНЗ» с Черкащины и «Виктория» из Николаевки.

Острее начала первый тайм команда из Черкасс, создав несколько опасных эпизодов. На 4 минуте матча с правого фланга прострелил Сторчоус в штрафную площадку наших, а Чередниченко срезал мяч в собственные ворота. На 8 минуте Лозовой имел хорошие шансы сравнять счет, но мяч прошел в сантиметрах от штанги. 38 минута: удар Замуренко после опасной контратаки пришелся в штангу, правда нападающий «ЛНЗ» находился в оффсайде. Через 5 минут уже Касьянов решился на удар метров с 30-ти и попал в перекладину.

Во втором тайме активнее начали проявлять себя подопечные Радионова, но игра продолжалась в основном только в центре поля. Обе команды были уставшие от жары.

На 53 минуте в высоком прыжке должен был сравнивать счет Корольчук после навеса Передистого с правого фланга, однако голкипер Панченко спас свою команду. Через 3 минуты хороший момент уже имел Олег Кос, но мяч прошел рядом со штангой.

На последних минутах матча Аржанов нарушает правила в центре поля, за что получает прямую красную карточку от арбитра. А развязка матча наступила уже 4-й компенсированной минуте. «Виктория» пошла ва-банк всеми силами к воротам соперника, потеряла мяч и получила второй гол в пустые порок. Вскоре рефери дал финальный свисток, - 2:0.

Напомним, что «Виктория» и «ЛНЗ» будут выступать в следующем сезоне во Второй лиге Украины.