На Сумщине дали 9 лет за убийство К 9 годам лишения свободы осужден мужчина, который убил товарища и закопал тело в лесопосадке.

Шосткинской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 45-летнего мужчины, который лишил жизни товарища, а потом закопал его тело в лесопосадке.

Речь идет о событии, которое произошло 14 декабря 2017 года в г. Конотоп. Обвиняемый по месту жительства вместе с товарищем распивали спиртные напитки. Когда оба уже были изрядно навеселе, между ними возник спор из-за противоположных политических взглядов. Чтобы убедить оппонента, хозяин дома нанес ему не менее 12 ударов кулаками в лицо и туловище. От полученных травм 56-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Через несколько часов обвиняемый позвонил своему знакомому и попросил о помощи.

Когда знакомый приехал к обвиняемому, они вместе вынесли бездыханное тело к машине, которая была подогнана во двор дома. Затем обвиняемый вывез труп в лесопосадку вблизи с. Сахны Конотопского района, где закопал его. На следующий день он выехал за пределы Украины. Лишь в конце 2019 года его удалось задержать.

В суде обвиняемый вину свою признал. По приговору суда 29 июня 2021 года он признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 9 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Знакомого, который помогал переносить труп в авто, признали виновным в сокрытии преступления и по совокупности приговоров приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год, и наказание в виде 5 100 грн штрафа (ч. 1 ст. 396 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.