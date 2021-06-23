На Сумщине средняя зарплата 11,5 тысяч Главное управление статистики в Сумской области подсчитало, что средняя зарплата на предприятиях Сумщины составила 11524 грн (в целом по Украине - 13499 грн).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, размер средней зарплаты в области увеличился на 28%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 15,9%.

Самая высокая заработная плата у работников предприятий добывающей промышленности - 18709 грн, поставки электроэнергии и газа - 14234 грн, финансовой и страховой деятельности - 13600 грн, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 13323 грн. Наименьшие зарплаты управлением статистики зафиксированы у работников сферы административного и вспомогательного обслуживания - 7188 грн.

Задолженность по выплате заработной платы в течение мая 2021г. увеличилась на 5,3 млн.грн и на 1 июня 2021г. составила 315,1 млн.грн. Крупнейшими должниками остаются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 231,6 млн.грн,

КП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 43,2 млн.грн), ГП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» (долг 14,7 млн.грн).