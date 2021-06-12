Сумчан приглашают отметить Международный день йоги Студия пилатеса и йоги Skyfeel организует ежегодные открытые занятия в парке им. Кожедуба на лужайке напротив Летней эстрады (возле бейсбольного поля).

20 июня сумчан приглашают погрузиться в прекрасный мир йоги и здорового движения!

Вас ждут занятия хатха йогой, медитация, беседы-лекции, аштанга йога, детская йога, урок «Правильная осанка для подростков», стретчинг, а также розыгрыш призов среди самых активных участников.

В этом году будет 2 формата:

- занятия в ГОРОДСКОМ парке им. И.Н. Кожедуба. Для тех, кто любит занятия на свежем воздухе и личное общение;

- онлайн - для тех, кому удобнее заниматься дома или для тех, кто находится в другом городе/стране.

08:00- 08:30 Утренняя медитация

08:30- 09:30 Дыхательный техники. Техники работы с животом - нуали, агнисара. дхаути крийа и удияна бандха. Класс Аштанга йоги с Романом Агаповым

09:00- 09:45 Занятие для детей и подростков. Правильная осанка и детская йога. Проводит Катерина Полежай

10:00- 11:00 Комплекс «Притви Намаскар» - «Приветствие Земле» и Шавасана с инструктором Ишвара йоги Анной Дереколенко

10:00- 11:00 Функциональная тренировка. Стретчинг для основных групп мышц со Швец Викторией

11:00- 11:30 Лекция о йоге. История, основы, ступени йоги от Александра Полякова

11:30 Розыгрыш призов среди самых внимательных и активных участников.

«Ведическая психология и йога»- беседа + вкусняшки.

С собой необходимо взять коврик для занятий. Полотенце, вода и средство от насекомых.

Присоединяйтесь к нам и будьте здоровее, стройнее и позитивней!