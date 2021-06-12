Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:3949

Сумчан приглашают отметить Международный день йоги

Студия пилатеса и йоги Skyfeel организует ежегодные открытые занятия в парке им. Кожедуба на лужайке напротив Летней эстрады (возле бейсбольного поля).

20 июня сумчан приглашают погрузиться в прекрасный мир йоги и здорового движения!

Вас ждут занятия хатха йогой, медитация, беседы-лекции, аштанга йога, детская йога, урок «Правильная осанка для подростков», стретчинг, а также розыгрыш призов среди самых активных участников.

В этом году будет 2 формата:

- занятия в ГОРОДСКОМ парке им. И.Н. Кожедуба. Для тех, кто любит занятия на свежем воздухе и личное общение;

- онлайн - для тех, кому удобнее заниматься дома или для тех, кто находится в другом городе/стране.

08:00- 08:30  Утренняя медитация

08:30- 09:30  Дыхательный техники. Техники работы с животом - нуали, агнисара.  дхаути крийа и удияна бандха. Класс Аштанга йоги с Романом Агаповым

09:00- 09:45  Занятие для детей и подростков. Правильная осанка и детская йога. Проводит Катерина Полежай

10:00- 11:00 Комплекс «Притви Намаскар» - «Приветствие Земле» и Шавасана с инструктором Ишвара йоги Анной Дереколенко

10:00- 11:00 Функциональная тренировка. Стретчинг для основных групп мышц со Швец Викторией

11:00- 11:30 Лекция о йоге. История, основы, ступени йоги от Александра Полякова

11:30  Розыгрыш призов среди самых внимательных и активных участников.

«Ведическая психология и йога»- беседа + вкусняшки.

С собой необходимо взять коврик для занятий. Полотенце, вода и средство от насекомых.

Присоединяйтесь к нам и будьте здоровее, стройнее и позитивней!

Спорт Анонс Йога
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
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Афиша

Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Oscar Shorts-2021
Oscar Shorts-2021
Кино Планета Кіно
17.30
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30

Фото

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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