На Сумщине 38 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 38 человек (Белопольский район - 3, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 1, Глуховский район - 1, Конотоп - 5, Конотопский район - 2, Путивльский район - 2, Ромны - 1, Роменский район - 1, Сумы - 15, Сумской район - 2, Тростянецкий район - 4).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1304 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 386 человек, из них за минувшие сутки - 117 (Белопольский район - 10, Конотоп - 3, Краснопольский район - 2, Липоводолинский район - 15, Недригайловский район - 3, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 1, Сумы - 42, Сумской район - 6, Шостка - 3).
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