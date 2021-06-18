На Сумщине 38 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности) По состоянию на 18 июня в Сумской области 77 654 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 38 человек (Белопольский район - 3, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 1, Глуховский район - 1, Конотоп - 5, Конотопский район - 2, Путивльский район - 2, Ромны - 1, Роменский район - 1, Сумы - 15, Сумской район - 2, Тростянецкий район - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1304 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 386 человек, из них за минувшие сутки - 117 (Белопольский район - 10, Конотоп - 3, Краснопольский район - 2, Липоводолинский район - 15, Недригайловский район - 3, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 1, Сумы - 42, Сумской район - 6, Шостка - 3).