Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:43700

На Сумщине 38 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности)

По состоянию на 18 июня в Сумской области 77 654 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 38 человек (Белопольский район - 3, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 1, Глуховский район - 1, Конотоп - 5, Конотопский район - 2, Путивльский район - 2, Ромны - 1, Роменский район - 1, Сумы - 15, Сумской район - 2, Тростянецкий район - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1304 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 386 человек, из них за минувшие сутки - 117 (Белопольский район - 10, Конотоп - 3, Краснопольский район - 2, Липоводолинский район - 15, Недригайловский район - 3, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 1, Сумы - 42, Сумской район - 6, Шостка - 3).

Фото
Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине 46 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Вчера 08:48

На Сумщине 46 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности)

По состоянию на 17 июня в Сумской области 77 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине еще 31 случай заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
16.06.2021 09:03

На Сумщине еще 31 случай заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)

По состоянию на 16 июня в Сумской области 77 570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине еще 19 случаев заболевания коронавирусом: один летальный (подробности)
15.06.2021 08:52

На Сумщине еще 19 случаев заболевания коронавирусом: один летальный (подробности)

По состоянию на 15 июня в Сумской области 77 539 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 77 520 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
14.06.2021 08:47

На Сумщине 77 520 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 14 июня 2021 в Сумской 77 520 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине плюс 9 новых случаев заболевания коронавирусом
14.06.2021 08:28

На Сумщине плюс 9 новых случаев заболевания коронавирусом

За воскресенье выявили COVID-19 у 9 жителей области....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Oscar Shorts-2021
Oscar Shorts-2021
Кино Планета Кіно
17.30
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.