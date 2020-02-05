Сумчанка выполнила норматив мастера спорта

Впервые за несколько десятилетий воспитанница КДЮСШ «Динамо», ученица ССШ № 7 Дарья Василенко выполнила для Сумщины норматив Мастера спорта Украины по плаванию. В классическом олимпийском виде 100 м вольным стилем Даша показала результат 59,89 с и стала пятой.
Поздравляем тренеров-преподавателей Гончаренко Дмитрия Александровича, Ляху Людмилу Васильевну, Бездитько Марину Васильевну, которые несколько лет плодотворно работали со спортсменкой для достижения заветной цели!
2-5 июня в Каменском Днепропетровской области проходили финальные соревнования ХХVІІІ Спартакиады «Поверь в себя» по плаванию среди детей с инвалидностью....
11-14 мая в Каменском Днепропетровской области на базе бассейна «Ми Комп» состоялась III летняя Гимназиаде Украины по плаванию....
В воскресенье, 19 июля, на озере Чеха прошли соревнования по плаванию ACS Open Water Swimming....
1 июля в Сумах прошло Открытое первенство КДЮСШ «Динамо» по плаванию на открытой воде....
1-2 февраля в Славянске Донецкой области состоялся XII Всеукраинский турнир по плаванию среди детей с инвалидностью (недостатками зрения, слуха и...