Сумчанка выполнила норматив мастера спорта Отличные новости получили с чемпионата Украины по плаванию среди молодежи.

Впервые за несколько десятилетий воспитанница КДЮСШ «Динамо», ученица ССШ № 7 Дарья Василенко выполнила для Сумщины норматив Мастера спорта Украины по плаванию. В классическом олимпийском виде 100 м вольным стилем Даша показала результат 59,89 с и стала пятой.

Поздравляем тренеров-преподавателей Гончаренко Дмитрия Александровича, Ляху Людмилу Васильевну, Бездитько Марину Васильевну, которые несколько лет плодотворно работали со спортсменкой для достижения заветной цели!