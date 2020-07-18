«Укрзалізниця» назначает региональный поезд Конотоп-Фастов / Винница

Об этом в Фейсбуке сообщил эксперт по вопросам транспорта Дмитрий Власенко.
«Отправление из Конотопа в 04.47, из Киева обратно в 19.13. Расписание на фотографиях. Будет курсировать состав после капитального ремонта, ЕР9М, в новой «фирменной одежде» УЗ. Надо возобновлять докарантинное сообщение и добавлять новые маршруты. Будет жить станция - будет жить Конотоп, город железнодорожников!», - написал эксперт.
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