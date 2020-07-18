«Укрзалізниця» назначает региональный поезд Конотоп-Фастов / Винница С 25 июня «Укрзалізниця» назначает региональный поезд 897/898 Конотоп-Фастов / Винница.

Об этом в Фейсбуке сообщил эксперт по вопросам транспорта Дмитрий Власенко.

«Отправление из Конотопа в 04.47, из Киева обратно в 19.13. Расписание на фотографиях. Будет курсировать состав после капитального ремонта, ЕР9М, в новой «фирменной одежде» УЗ. Надо возобновлять докарантинное сообщение и добавлять новые маршруты. Будет жить станция - будет жить Конотоп, город железнодорожников!», - написал эксперт.