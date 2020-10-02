В Сумах обнародовали предложения общественности по реконструкции парка «Сказка»

Предложения от сумчан собирали в течение апреля - июня. Всего в управление поступило 28 предложений и обращений по проекту.
Ознакомиться с их содержанием можно по ссылке.
Напомним: градостроительную документацию разработали по заказу Департамента инфраструктуры города специалисты ООО «Сумской институт архитектурного планирования».
18 июня в 14:00 с целью публичного и профессионального обсуждения эскизного проекта детского парка «Сказка» с участием депутатского корпуса и заинтересованной общественности состоится заседание градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства (ул. Горького, 21, 2 этаж).
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