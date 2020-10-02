В Сумах обнародовали предложения общественности по реконструкции парка «Сказка» Управление архитектуры и градостроительства обобщило предложения общественности по эскизному проекту реконструкции парка «Сказка».

Предложения от сумчан собирали в течение апреля - июня. Всего в управление поступило 28 предложений и обращений по проекту.

Ознакомиться с их содержанием можно по ссылке.

Напомним: градостроительную документацию разработали по заказу Департамента инфраструктуры города специалисты ООО «Сумской институт архитектурного планирования».

18 июня в 14:00 с целью публичного и профессионального обсуждения эскизного проекта детского парка «Сказка» с участием депутатского корпуса и заинтересованной общественности состоится заседание градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства (ул. Горького, 21, 2 этаж).