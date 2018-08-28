В Конотопской мэрии кадровые изменения В среду, 16 июня, состоялось первое пленарное заседание 6-q сессии Конотопского городского совета.

Во время сессионного заседания депутатами было поддержано ряд кадровых решений, а именно: утверждена первый заместитель городского головы с правом подписи - Людмила Игнатенко, управляющей делами исполкома - Любовь Дубовик, заместитель городского головы - Юрий Павлов.

Кроме того, старостой Подлипненского старостинского округа стал Дмитрий Гапчун, пишет Голос Конотопа.