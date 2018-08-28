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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:15615

В Конотопской мэрии кадровые изменения

В среду, 16 июня, состоялось первое пленарное заседание 6-q сессии Конотопского городского совета.

Во время сессионного заседания депутатами было поддержано ряд кадровых решений, а именно: утверждена первый заместитель городского головы с правом подписи - Людмила Игнатенко, управляющей делами исполкома - Любовь Дубовик, заместитель городского головы - Юрий Павлов.

Кроме того, старостой Подлипненского старостинского округа стал Дмитрий Гапчун, пишет Голос Конотопа.

Политика Конотопский горсовет
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Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
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Oscar Shorts-2021
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Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
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На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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