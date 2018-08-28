В Конотопской мэрии кадровые изменения

Во время сессионного заседания депутатами было поддержано ряд кадровых решений, а именно: утверждена первый заместитель городского головы с правом подписи - Людмила Игнатенко, управляющей делами исполкома - Любовь Дубовик, заместитель городского головы - Юрий Павлов.
Кроме того, старостой Подлипненского старостинского округа стал Дмитрий Гапчун, пишет Голос Конотопа.
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