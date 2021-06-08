В Сумах авария возле «Евробазара»

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД. Просят в патрульной полиции Сумщины.
На Тростянетчине спасатели деблокировали 53-летнего водителя из покореженного в результате ДТП автомобиля....
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15 июня, около 16.30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут....
Полиция Кролеветчины устанавливает обстоятельства ДТП с пострадавшими....
13 июня в 14:57 от работников экстренной медицинской помощи поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Кипти-Глухов-Бачевск»....