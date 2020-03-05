Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Сумской областной государственной администрации (ОГА).

На эту должность указом президента предлагается назначить Дмитрий Живицкий.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Пока еще не желаем… давайте дождемся утверждения и далее будем сотрудничать с вами в новом качестве. Пока вы еще действующий заместитель министра, так что вам успехов и всего самого доброго", - отметил премьер Денис Шмыгаль.

Отметим, в 2016 году Живицкий был руководителем аппарата Сумской ОГА, а с сентября 2019 году - первым заместителем министра развития громад и территорий Украины и курировал ЖКХ. В 2020 году перешел на позицию замминистра инфраструктуры.

Напомним, на сегодня должность главы Сумской ОГА занимает Василий Хома, его назначили в ноябре 2020 года.