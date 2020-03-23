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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:52442

После смены коалиции в Сумском облсовете продолжат апрельскую сессию

18 июня возобновит свою работу пленарное заседание шестой сессии Сумского областного совета восьмого созыва.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 16 июня, глава Сумского областного совета Виктор Федорченко.

Пленарное заседание состоится 18 июня 2021 в 14 часов в помещении административного здания Сумского областного совета.

Напомним: эта сессия началась еще в апреле, но тогда был рассмотрен всего один вопрос – об отставке первого замглавы Сумского облсовета Александра Стрельченко. Тогда не хватило всего одного голоса. Продолжилась сессия месяц спустя обновлением коалиции: вместо «Нашего края» к «Слуге народа» и «ОПЗЖ» присоединилась «Европейская солидарность», которая получила три жирные должности: замглавы облсовета Валерия Исмаилова, главы бюджетной комиссии Олега Медуницу и начальника недоликвидированного управления имуществом Дмитрия Нагорного.

Экономика Сессия облсовета
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