После смены коалиции в Сумском облсовете продолжат апрельскую сессию

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 16 июня, глава Сумского областного совета Виктор Федорченко.
Пленарное заседание состоится 18 июня 2021 в 14 часов в помещении административного здания Сумского областного совета.
Напомним: эта сессия началась еще в апреле, но тогда был рассмотрен всего один вопрос – об отставке первого замглавы Сумского облсовета Александра Стрельченко. Тогда не хватило всего одного голоса. Продолжилась сессия месяц спустя обновлением коалиции: вместо «Нашего края» к «Слуге народа» и «ОПЗЖ» присоединилась «Европейская солидарность», которая получила три жирные должности: замглавы облсовета Валерия Исмаилова, главы бюджетной комиссии Олега Медуницу и начальника недоликвидированного управления имуществом Дмитрия Нагорного.
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