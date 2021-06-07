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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині рятувальники вивільнили корову, яка провалилась в металеву бочку

14 червня о 08:36 на лінію екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників для вилучення великої рогатої худоби з металевої бочки.

Пригода трапилася по вул. Вишнева в с. Шевченкове, що на території  Березівської ОТГ Шосткинського району. На місце події негайно виїхало  відділення чергового караулу 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Як стало відомо металева бочка була закопана в землю, а її отвір прикривали  дошками. Дерев’яний щит не витримав ваги худоби і вона провалилася в бочка. Ускладнювало ситуацію те, що під час падіння кінцівки тварини затиснуло драбиною, яка знаходилась всередині.       
Рятувальники спільно з місцевим населення розкопали бочку та за допомогою спеціального інструменту частково її розрізали. Використовуючи кран маніпулятор місцевого підприємства та пожежні рукави корову вдалось обережно вивільнити з металевої пастки. 
Власники худоби щиро подякувала рятувальникам за вчасно надану допомогу.
Загалом на місці події працювали 4 чоловіки особового складу та одна одиниця техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
 
Общество
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