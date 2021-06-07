На Сумщині рятувальники вивільнили корову, яка провалилась в металеву бочку 14 червня о 08:36 на лінію екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників для вилучення великої рогатої худоби з металевої бочки.

Пригода трапилася по вул. Вишнева в с. Шевченкове, що на території Березівської ОТГ Шосткинського району. На місце події негайно виїхало відділення чергового караулу 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як стало відомо металева бочка була закопана в землю, а її отвір прикривали дошками. Дерев’яний щит не витримав ваги худоби і вона провалилася в бочка. Ускладнювало ситуацію те, що під час падіння кінцівки тварини затиснуло драбиною, яка знаходилась всередині.

Рятувальники спільно з місцевим населення розкопали бочку та за допомогою спеціального інструменту частково її розрізали. Використовуючи кран маніпулятор місцевого підприємства та пожежні рукави корову вдалось обережно вивільнити з металевої пастки.

Власники худоби щиро подякувала рятувальникам за вчасно надану допомогу.

Загалом на місці події працювали 4 чоловіки особового складу та одна одиниця техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.