Оновлення сумської медицини: підсумки тижня

У КНП «Клінічна лікарня № 4» продовжували капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення (вул. Металургів, 38).

У КНП «Клінічна лікарня №5» закупили комп’ютерний зрізний томограф (в хірургічний корпус №1) та помпу для безперервного зондового годування. Договір щодо закупівлі дефібрилятора – вже заключений.

Завершили капітальний ремонт пандусу, ганку, санвузла поліклініки.

Виконували капітальний ремонт приміщень першого поверху (каб. № 100) поліклініки, а також приміщень хірургічного корпусу № 1, де надають медичну допомогу, хворим на коронавірус.

Виготовили проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівлі харчоблоку, приміщення операційної № 6 операційного блоку хірургічного корпусу та двох ліфтів у хірургічному корпусі. На останніх трьох об’єктах також оголосили тендерну закупівлю.

Уклали договір на проведення капремонту кабінету комп’ютерної томографії хірургічного корпусу № 1.

У КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» уклали договір на проведення капітального ремонту теплового пункту в підвальному поверсі (вул. Івана Сірка, 3). Отримали обладнання по ІТП.

Крім того, готували документи для проведення відкритих торгів щодо проведення капремонту двоповерхової будівлі стаціонару (вул. Троїцька, 28).

Продовжували роботи з енергоефективної термомодернізації (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (вул. Троїцька, 28) за правилами Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

Ввели в експлуатацію рентгенівську діагностичну С-подібну систему «Symbol 5R9» та лазерну хірургічну систему М22.

Отримали і встановили укомплектований відеоендоскопічний комплекс, укомплектований лапароскопічний набір для хірургічних процедур, укомплектований цистоскоп, укомплектований LG 4 генератор Lotus Series 4.

Виконували капітальний ремонт вхідної групи та санвузла першого поверху на вул. І. Сірка, 3 та поточний ремонт внутрішніх приміщень нового корпусу на вул. Троїцька, 28.

Проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт вхідної групи та санвузла першого поверху на вул. Праці, 3 і вестибюля з сходовою клітиною на вул. Троїцька, 28 проходила експертизу. На останньому об’єкті також виконувались підрядні роботи та був укладений договір на технічний і авторський нагляд.

Аналогічний договір також уклали на проведення капітального ремонту теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) консультативно-діагностичного відділення №2 (вул. І. Сірка, 3).

Крім цього, проходить експертизу і проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт електрощитової з влаштуванням АВР та встановленням дизель-генератора на вул. Троїцька, 28. По даному об’єкту теж укладено договір на технічний нагляд.

Уклали також договори на проведення капітального ремонту ліфтового господарства (вул. Троїцька, 28), клініко-діагностичної лабораторії (вул. Троїцька, 28) та на закупівлю дозатора кисню із зволожувачем для назальної вископотокової оксигенотерапії Max Venturi.