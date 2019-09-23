Части сумчан в четверг отключат газ В четверг, 17 июня, работники АО «Сумыгаз» будут проводить реконструкцию на газопроводе высокого давления.

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа по адресам:

▪ ул. Кузнечная, 6; 1/1; 1/2; 1/3; 1/4

▪ ул. Я. Мудрого, 60

▪ ул. Куликовская, 71; 98; 100

▪ ул. Луганская, 9; 11

▪ ул. Ильинская, 55в

▪ ул. Пушкина, 22

▪ ул. Роменская, 81; 87; 85; 87/2; 89

От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.

Газовики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха в газовые сети.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлена, сообщает пресс-служба АО «Сумыгаз».