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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:55286

Части сумчан в четверг отключат газ

В четверг, 17 июня, работники АО «Сумыгаз» будут проводить реконструкцию на газопроводе высокого давления.

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа по адресам:

▪ ул. Кузнечная, 6; 1/1; 1/2; 1/3; 1/4

▪ ул. Я. Мудрого, 60

▪ ул. Куликовская, 71; 98; 100

▪ ул. Луганская, 9; 11

▪ ул. Ильинская, 55в

▪ ул. Пушкина, 22

▪ ул. Роменская, 81; 87; 85; 87/2; 89

От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.

Газовики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха в газовые сети.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлена, сообщает пресс-служба АО «Сумыгаз».

Общество Отключение газа
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