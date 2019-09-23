Части сумчан в четверг отключат газ

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа по адресам:
▪ ул. Кузнечная, 6; 1/1; 1/2; 1/3; 1/4
▪ ул. Я. Мудрого, 60
▪ ул. Куликовская, 71; 98; 100
▪ ул. Луганская, 9; 11
▪ ул. Ильинская, 55в
▪ ул. Пушкина, 22
▪ ул. Роменская, 81; 87; 85; 87/2; 89
От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.
Газовики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха в газовые сети.
После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлена, сообщает пресс-служба АО «Сумыгаз».
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