Управление культуры Сумской ОГА приняло на баланс два вертолета Глава Сумской ОГА подписал распоряжение «О принятии в сферу управления Сумской областной государственной администрации военного имущества».

Согласно документу, обладминистрация примет из сферы управления Министерства обороны Украины и с баланса воинской части А0177 на баланс управления культуры Сумской ОГА военное имущество общей остаточной (балансовой) стоимостью 196 334 213 грн. 28 коп.:

- вертолет Ми-24А, зав. № 4303294 (музейный экспонат), 1979 г. в. (остаточная (балансовая) стоимость - 63 054,78 грн.);

- вертолет Ми-26, зав. № 34001212086 (музейный образец, без авиационных двигателей), 1986 г. в. (балансовая стоимость - 196 271 158,50 грн.).