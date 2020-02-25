Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:47205

Управление культуры Сумской ОГА приняло на баланс два вертолета

Глава Сумской ОГА подписал распоряжение «О принятии в сферу управления Сумской областной государственной администрации военного имущества».

Согласно документу, обладминистрация примет из сферы управления Министерства обороны Украины и с баланса воинской части А0177 на баланс управления культуры Сумской ОГА военное имущество общей остаточной (балансовой) стоимостью 196 334 213 грн. 28 коп.:

- вертолет Ми-24А, зав. № 4303294 (музейный экспонат), 1979 г. в. (остаточная (балансовая) стоимость - 63 054,78 грн.);

- вертолет Ми-26, зав. № 34001212086 (музейный образец, без авиационных двигателей), 1986 г. в. (балансовая стоимость - 196 271 158,50 грн.).

Досуг Вертолеты Музейный экспонат Управление культуры
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумском областном управлении культуры новый старый руководитель
12.05.2021 11:14

В Сумском областном управлении культуры новый старый руководитель

Назначена начальница управления культуры Сумской облгосадминистрации....

На Сумщині розпочали обласний проєкт «Їх долі і стежки через Сумщину пролягли»
10.06.2020 14:46

На Сумщині розпочали обласний проєкт «Їх долі і стежки через Сумщину пролягли»

Управління культури Сумської обласної державної адміністрації започатковує проведення проєкту на кращий інформаційний ресурс з популяризації творчості письменників-земляків «Їх долі і...

У управления культуры Сумской ОГА забрали каждую девятую памятку
29.05.2020 15:08

У управления культуры Сумской ОГА забрали каждую девятую памятку

Распоряжением главы Сумской облгосадминистрации от 27.05.2020 № 224-ОД функции и полномочия управления культуры Сумской ОГА в сфере охраны культурного наследия...

Конотопский «Авиакон» передал военным три модернизированных вертолета для Миссии ООН
14.04.2020 16:42

Конотопский «Авиакон» передал военным три модернизированных вертолета для Миссии ООН

Государственное предприятие «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», входящий в состав государственного концерна «Укроборонпром», передал командованию Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины три...

В Ахтырке в памятнике архитектуры вместо витражей вставили пластиковые окна
25.02.2020 15:02

В Ахтырке в памятнике архитектуры вместо витражей вставили пластиковые окна

Чиновники управления культуры Сумской облгосадминистрации молчат....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На Сумщине коронавирусные показатели продолжают снижаться (итоги недели)
Сегодня 12:41
У Сумах половина депутатів міської ради не веде особистий прийом
12.06.2021 09:23
На Сумщині проведуть всеукраїнське дослідження щодо поширеності COVID-19
11.06.2021 15:51
Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків
11.06.2021 11:24
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
07.06.2021 12:15
Поліція Сумщини застерігає: неправильна поведінка на воді може коштувати людині життя
07.06.2021 10:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 20.45
Коп на драйві (Тарек Будалі, 2021)
Коп на драйві (Тарек Будалі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.55; 20.30
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.15
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Планета Кіно
11.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.