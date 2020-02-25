Управление культуры Сумской ОГА приняло на баланс два вертолета

Согласно документу, обладминистрация примет из сферы управления Министерства обороны Украины и с баланса воинской части А0177 на баланс управления культуры Сумской ОГА военное имущество общей остаточной (балансовой) стоимостью 196 334 213 грн. 28 коп.:
- вертолет Ми-24А, зав. № 4303294 (музейный экспонат), 1979 г. в. (остаточная (балансовая) стоимость - 63 054,78 грн.);
- вертолет Ми-26, зав. № 34001212086 (музейный образец, без авиационных двигателей), 1986 г. в. (балансовая стоимость - 196 271 158,50 грн.).
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