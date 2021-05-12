Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:14453

В Сумском областном управлении культуры новый старый руководитель

Назначена начальница управления культуры Сумской облгосадминистрации.

С сегодняшнего дня культурной отраслью Сумщины продолжать руководить Елена Мельник. Распоряжение о ее назначении подписал глава облгосадминистрации Василий Хома 11 мая.

Елена Мельник поблагодарила главу облгосадминистрации за оказанное доверие и отметила, что сделает все от нее зависящее, чтобы учреждения культуры работали стабильно. Также призвала членов коллектива к дальнейшему плодотворному сотрудничеству в решении актуальных вопросов в области культуры и туризма области.

Напомним, что Елена Мельник в сфере культуры не новый человек, поскольку с 2010 года занимала соответствующие профильные должности в Сумской областной государственной администрации. В прошлом году предыдущий губернатор Роман Грищенко создал департамент культуры и информационной политики, директором которого была назначена бывшая пресс-секретарь губернатора Сумщины времен Януковича Юрия Чмыря Любовь Карпенко.

Политика Елена Мельник Управление культуры
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщині розпочали обласний проєкт «Їх долі і стежки через Сумщину пролягли»
10.06.2020 14:46

На Сумщині розпочали обласний проєкт «Їх долі і стежки через Сумщину пролягли»

Управління культури Сумської обласної державної адміністрації започатковує проведення проєкту на кращий інформаційний ресурс з популяризації творчості письменників-земляків «Їх долі і...

У управления культуры Сумской ОГА забрали каждую девятую памятку
29.05.2020 15:08

У управления культуры Сумской ОГА забрали каждую девятую памятку

Распоряжением главы Сумской облгосадминистрации от 27.05.2020 № 224-ОД функции и полномочия управления культуры Сумской ОГА в сфере охраны культурного наследия...

В Ахтырке в памятнике архитектуры вместо витражей вставили пластиковые окна
25.02.2020 15:02

В Ахтырке в памятнике архитектуры вместо витражей вставили пластиковые окна

Чиновники управления культуры Сумской облгосадминистрации молчат....

Облуправление культуры будет сотрудничать с Украинским центром культурной исследований
08.02.2019 12:06

Облуправление культуры будет сотрудничать с Украинским центром культурной исследований

7 февраля между управлением культуры Сумской облгосадминистрации и Украинским центром культурных исследований подписан Меморандум о сотрудничестве в области культуры....

Новости

На Сумщине 74 651 случай заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:50
На Сумщине 74 593 случая заболевания COVID-19 (подробности)
Вчера 08:42
На Сумщине травмировались дети
Сегодня 12:35
Сумской горсовет не смог отменить свое решение о передаче земли «Федорченко»
Сегодня 12:21
Юноши из Сум отправились проходить срочную военную службу
Сегодня 12:03
На Сумщине взят под стражу подозреваемый в умышленном убийстве пенсионерки
Сегодня 11:48
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 11:36
Житель Сумщины из-за давнего конфликта застрелил соседа
Сегодня 11:24
В Сумском областном управлении культуры новый старый руководитель
Сегодня 11:14
Мэр Сум ратует за маски только на словах
Сегодня 10:46
Шосткинец покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 8-го этажа
Сегодня 10:42
В Шостке пьяный подросток разбил окна в офисе
Сегодня 10:30
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Хто може набути статусу безробітного?
Сегодня 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
Вчера 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.