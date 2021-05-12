В Сумском областном управлении культуры новый старый руководитель Назначена начальница управления культуры Сумской облгосадминистрации.

С сегодняшнего дня культурной отраслью Сумщины продолжать руководить Елена Мельник. Распоряжение о ее назначении подписал глава облгосадминистрации Василий Хома 11 мая.

Елена Мельник поблагодарила главу облгосадминистрации за оказанное доверие и отметила, что сделает все от нее зависящее, чтобы учреждения культуры работали стабильно. Также призвала членов коллектива к дальнейшему плодотворному сотрудничеству в решении актуальных вопросов в области культуры и туризма области.

Напомним, что Елена Мельник в сфере культуры не новый человек, поскольку с 2010 года занимала соответствующие профильные должности в Сумской областной государственной администрации. В прошлом году предыдущий губернатор Роман Грищенко создал департамент культуры и информационной политики, директором которого была назначена бывшая пресс-секретарь губернатора Сумщины времен Януковича Юрия Чмыря Любовь Карпенко.