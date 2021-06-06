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Велике будівництво на Сумщині: триває капітальний ремонт приймального відділення Глухівської міської лікарні

Хід будівельних робіт приймального відділення Глухівської лікарні, що здійснюються в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», проінспектував голова Сумської облдержадміністрації Василь Хома.

Перевіряючи об’єкт очільник облдержадміністрації зазначив, що з наступного тижня має бути прискорений графік будівельних робіт.

«Необхідно збільшити кількість бригад і в найкоротший термін закінчити будівництво цього приймального відділення. Це є обов’язковим до виконання, – зауважив Василь Хома. – Президент України тримає на контролі будівництво приймальних відділень. І облдержадміністрація вживатиме всіх необхідних заходів, щоб якнайшвидше виконати поставлені завдання». 

Довідково. Загальна кошторисна вартість об’єкта – майже 7,9 млн грн. Будівельні роботи розпочато в грудні 2020 року (через затримку з отриманням дозволу на виконання робіт).

У процесі виконання робіт виникла необхідність у зміні окремих проектних рішень та виконанні додаткових робіт, що призвело до коригування проекту.

Станом на сьогодні коригування проекту завершено, проектно-кошторисна документація проходить експертизу. Після отримання позитивного експертного звіту та затвердження проектно-кошторисної документації буде проведена переговорна процедура закупівлі додаткових робіт.

Будівельна готовність об’єкту становить 70%.

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Общество
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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