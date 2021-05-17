На Сумщине поймали нелегальных лесорубов

По данным следствия, в декабре 2020 года мужчина по предварительному сговору с товарищем на территории Липоводолинской объединенной территориальной громады без соответствующего разрешения срубили 41 дерево. Согласно заключению Государственной экологической инспекции в Сумской области, общая сумма ущерба, причиненного лесу результате незаконной рубки деревьев составляет 315 тыс. грн.
В настоящее время решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности сообщника подозреваемого.
Противоправную деятельность группы лиц разоблачен работниками Роменского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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