На Сумщине поймали нелегальных лесорубов Роменской окружной прокуратурой сообщено о подозрении местному жителю, который незаконно срубил 41 дерево.

По данным следствия, в декабре 2020 года мужчина по предварительному сговору с товарищем на территории Липоводолинской объединенной территориальной громады без соответствующего разрешения срубили 41 дерево. Согласно заключению Государственной экологической инспекции в Сумской области, общая сумма ущерба, причиненного лесу результате незаконной рубки деревьев составляет 315 тыс. грн.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности сообщника подозреваемого.

Противоправную деятельность группы лиц разоблачен работниками Роменского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.