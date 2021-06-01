Ночью в Сумах произошло ДТП с тремя травмированными

Сообщение о ДТП с травмированными патрульные получили в ночь с 6 на 7 июня. Инспекторы предварительно установили, что 34-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos, поворачивая с улицы Ильинской на улицу Вячеслава Чорновола, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Gentra, 36-летний водитель которого двигался во встречном направлении прямо.
В результате ДТП три человека получили телесные повреждения. Это двое пассажиров автомобиля Daewoo Gentra, 41-летний мужчина и 33-летняя женщина, и 20-летний пассажир автомобиля Daewoo Lanos. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
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