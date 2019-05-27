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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:19314

В Сумах восстанавливают дорожную разметку

Сумские дорожники работают над восстановлением дорожной разметки.

Речь об участках, не охваченных ремонтом и не запланированных к ремонту в ближайшее время, а также о тех улицах, где ремонт автодорог уже завершен.

В частности, работы проведены на ул. Петропавловская, ул. Г. Кондратьева, Покровской площади, ул. Троицкая, ул. Леваневского (на участке от ул. Горького до ул. Троицкая), а сейчас идут - на ул. С. Бандеры, ул. Белопольское шоссе, ул. Черниговская и т.д.

Вместе с тем, КП «Дорремстрой» выполняет работы по покраске и мелкому ремонту светофорных опор и стоек дорожных знаков и текущий ремонт дорог.

Общество Разметка
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