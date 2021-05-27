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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах разработали биоупаковку для продуктов питания

В Сумском национальном аграрном университете разработали технологию создания биоупаковки для продуктов, при изготовлении которой используют пищевые отходы и биополимеры.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал преподаватель Сумского национального аграрного университета, соучредитель и директор ООО «FoodBIOPack» Дмитрий Бидюк.

«Мы со студенткой 5-го курса кафедры технологии питания Татьяной Ярмош создали биоупаковку, которую назвали FoodWastePack, что означает упаковка из пищевых отходов. Она используется для пищевой продукции», - рассказал Бидюк.

По его словам, такая упаковка состоит на 50% из пищевых отходов, которые используются в качестве наполнителей - измельченные остатки овощей, фруктов, скорлупы орехов, яиц и другие, а еще 50% - это связующие компоненты, а именно биополимеры, которые можно получать из костей животных и рыбы.

Ярмош отмечает, что такая упаковка одноразовая и может быть съедобной. Биоупаковка еще и водорастворимая, поэтому в ней можно хранить кофе с сахаром, которые для приготовления напитка достаточно залить кипяченой водой. Кроме того, разработчики экспериментировали с хранением в ней пассерованных в масле овощей для приготовления супов. Такую упаковку можно добавить с концентратом в кипяток, где она полностью растворится.

Если биоупаковку производят из отходов овощей и фруктов, ее можно даже съесть. Ту, где есть скорлупа орехов и яиц, не стоит употреблять, а компостировать и получать удобрения.

Кроме биоупаковки, в университете экспериментируют с созданием этикеток для пластиковых бутылок по аналогичной технологии. Такие упаковки и этикетки безопасны для окружающей среды, а для их окрашивания используют натуральные красители.

Фото: Татьяны Ярмош

Общество Упаковка
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