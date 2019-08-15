В первый же день после открытия роменчане забросали новый фонтан мусором

«Жемчужина нашего города, изюминка сегодняшнего праздника - фонтан, в городском парке культуры и отдыха им. Т. Шевченко не выдержал "истинных" эмоций некоторых роменчан и гостей.
В связи с засорением работникам управления жилищно-коммунального хозяйства пришлось остановить работу фонтана для очистки системы подачи воды.
К сожалению, мы не умеем, не хотим беречь красоту, которую создают для нас. Еще раз подчеркиваем, что мусору место в мусорных баках!!! Давайте заботиться вместе о чистоте нашего города, нашей громады.
П.С.: надеемся, что фонтану нанесен незначительная вред, и уже скоро он снова сможет дарить радость всем вокруг», - говорится в сообщении.
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