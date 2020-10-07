В Шостке подорожала вода

Тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для населения Шостки повышены на 22%. Соответствующее решение приняли члены исполнительного комитета Шосткинского горсовета сегодня, 2 июня.
Следует отметить, что на рассмотрение исполнительного комитета водоканал подал расчет, который предусматривал повышение на 78%, пишет shostka-news.com.
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